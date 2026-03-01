Рейтинг@Mail.ru
Трамп отказался ответить, считает ли он войной операцию против Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
06:15 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/tramp-2077582956.html
Трамп отказался ответить, считает ли он войной операцию против Ирана
Трамп отказался ответить, считает ли он войной операцию против Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
Трамп отказался ответить, считает ли он войной операцию против Ирана
Президент США Дональд Трамп в интервью CBS уклонился от ответа на вопрос, считает ли он войной нынешнюю военную операцию США и Израиля против Ирана. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T06:15:00+03:00
2026-03-01T06:15:00+03:00
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп отказался ответить, считает ли он войной операцию против Ирана

Трамп не ответил на вопрос, считает ли он войной операцию против Ирана

Дональд Трамп
Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью CBS уклонился от ответа на вопрос, считает ли он войной нынешнюю военную операцию США и Израиля против Ирана.
"В конце интервью Трамп... отказался отвечать на вопрос, считает ли он боевые действия Америки против Ирана войной с этой страной. Он заявил, что по-прежнему сосредоточен на устранении угроз для Соединенных Штатов", - отмечает канал.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: США полагают, что в ходе ударов по Ирану погибли 40 чиновников ИРИ
Вчера, 05:48
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Новым командующим КСИР стал советник Ахмад Вахиди, утверждают СМИ
Вчера, 06:11
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
