https://ria.ru/20260301/tramp-2077582956.html
Трамп отказался ответить, считает ли он войной операцию против Ирана
Трамп отказался ответить, считает ли он войной операцию против Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
Трамп отказался ответить, считает ли он войной операцию против Ирана
Президент США Дональд Трамп в интервью CBS уклонился от ответа на вопрос, считает ли он войной нынешнюю военную операцию США и Израиля против Ирана. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T06:15:00+03:00
2026-03-01T06:15:00+03:00
2026-03-01T06:15:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770170_0:0:2927:1647_1920x0_80_0_0_c9aa592de3be4681daeb7f70c8019fea.jpg
https://ria.ru/20260301/chinovniki-2077581289.html
https://ria.ru/20260301/ksr-2077582691.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770170_116:0:2717:1951_1920x0_80_0_0_47e24e0b9a68ad3df54853ae06d7fe18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп отказался ответить, считает ли он войной операцию против Ирана
Трамп не ответил на вопрос, считает ли он войной операцию против Ирана