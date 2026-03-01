Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал своих кандидатов на пост главы Ирана после гибели Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
04:41 01.03.2026
Трамп назвал своих кандидатов на пост главы Ирана после гибели Хаменеи
Трамп назвал своих кандидатов на пост главы Ирана после гибели Хаменеи
Трамп назвал своих кандидатов на пост главы Ирана после гибели Хаменеи

Трамп заявил о "хороших кандидатах" на руководство Ираном после гибели Хаменеи

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил CBS, что имеет представление о том, кого он хотел бы видеть во главе Ирана после гибели верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.
Гибель Хаменеи подтвердило ранее госТВ Ирана.
"Да, думаю, да. Есть несколько хороших кандидатов", - сказал президент США в ответ на вопрос о том, есть ли в Иране кто-то, кого он хотел бы видеть во главе страны.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Трамп назвал сроки военной операции против Ирана
Вчера, 00:58
 
