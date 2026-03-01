Рейтинг@Mail.ru
01.03.2026

Трамп после атаки США на Иран направится на встречу со спонсорами
04:24 01.03.2026
Трамп после атаки США на Иран направится на встречу со спонсорами
Трамп после атаки США на Иран направится на встречу со спонсорами - РИА Новости, 01.03.2026
Трамп после атаки США на Иран направится на встречу со спонсорами
Президент США Дональд Трамп планирует встретиться со спонсорами Республиканской партии после атаки Соединенных Штатов на Иран, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 01.03.2026
в мире, иран, сша, флорида, дональд трамп, каролин левитт, марко рубио, министерство обороны сша
В мире, Иран, США, Флорида, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Марко Рубио, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп после атаки США на Иран направится на встречу со спонсорами

Белый дом: Трамп после атаки США на Иран направится на встречу со спонсорами

© AP Photo / Markus SchreiberДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует встретиться со спонсорами Республиканской партии после атаки Соединенных Штатов на Иран, сообщили в Белом доме.
"Президент Трамп по-прежнему намерен посетить сегодня вечером мероприятие по сбору средств в (своем поместье во Флориде - ред.) Мар-а-Лаго для Республиканской партии, которое сейчас важнее, чем когда-либо", – заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Ранее Белый дом опубликовал снимки из поместья Дональда Трампа во Флориде, где глава государства следил за развитием событий, связанных с атакой на Иран. На кадрах, распространенных пресс-службой, Трамп запечатлен в оперативном штабе в окружении ключевых фигур администрации: госсекретаря Марко Рубио, главы Пентагона Пита Хегсета, председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна и руководителя аппарата Сюзан Уайлс.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дональд Трамп наблюдает за атакой на Иран из Флориды - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Белый дом опубликовал снимки Трампа, наблюдающего за атакой на Иран
28 февраля, 23:24
 
