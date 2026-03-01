Трамп после атаки США на Иран направится на встречу со спонсорами

ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует встретиться со спонсорами Республиканской партии после атаки Соединенных Штатов на Иран, сообщили в Белом доме.
"Президент Трамп по-прежнему намерен посетить сегодня вечером мероприятие по сбору средств в (своем поместье во Флориде - ред.) Мар-а-Лаго для Республиканской партии, которое сейчас важнее, чем когда-либо", – заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Ранее Белый дом опубликовал снимки из поместья Дональда Трампа во Флориде, где глава государства следил за развитием событий, связанных с атакой на Иран. На кадрах, распространенных пресс-службой, Трамп запечатлен в оперативном штабе в окружении ключевых фигур администрации: госсекретаря Марко Рубио, главы Пентагона Пита Хегсета, председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна и руководителя аппарата Сюзан Уайлс.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
28 февраля, 23:24