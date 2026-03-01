Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал сроки военной операции против Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
00:58 01.03.2026
Трамп назвал сроки военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана будет продолжаться без перерыва всю неделю или столько, сколько потребуется для достижения
в мире
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана будет продолжаться без перерыва всю неделю или столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей.
"Массированные и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно на протяжении всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели — мира на Ближнем Востоке и, по сути, во всём мире", — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.
В миреИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
