Трамп назвал сроки военной операции против Ирана
Трамп назвал сроки военной операции против Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
Трамп назвал сроки военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана будет продолжаться без перерыва всю неделю или столько, сколько потребуется для достижения РИА Новости, 01.03.2026
Трамп назвал сроки военной операции против Ирана
Трамп заявил, что операция против Ирана будет продолжаться всю неделю или дольше