Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи

ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы погиб при военных ударах по стране, при этом иранская сторона информацию о гибели верховного лидера официально не подтверждала.

Американский лидер также предложил иранским силовым структурам "иммунитет" в случае их отказа от сопротивления.

"Как я сказал прошлой ночью: сейчас они могут получить иммунитет, позже они получат только смерть!" — добавил Трамп.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.