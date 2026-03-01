Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 01.03.2026 (обновлено: 01:08 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/tramp-2077559122.html
Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи
Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи
Президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы погиб при военных ударах по стране, при этом иранская сторона информацию о... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:55:00+03:00
2026-03-01T01:08:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076560617_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5bc8be3654304e5e267b1b8ecfb66ee.jpg
https://ria.ru/20260301/nebenzya-2077557552.html
https://ria.ru/20260301/peregovory-2077558233.html
https://ria.ru/20260301/udar-2077559013.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076560617_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_0346bea0457cca2e98a0ba44be86d16a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
В мире
Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи

Трамп: лидер Ирана Хаменеи погиб при военных ударах по стране

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы погиб при военных ударах по стране, при этом иранская сторона информацию о гибели верховного лидера официально не подтверждала.
"Хаменеи... мертв", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Эскалация вокруг Ирана угрожает ядерной безопасности, заявил Небензя
00:43
Американский лидер также предложил иранским силовым структурам "иммунитет" в случае их отказа от сопротивления.
"Как я сказал прошлой ночью: сейчас они могут получить иммунитет, позже они получат только смерть!" — добавил Трамп.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Генсек ООН призвал США и Иран вернуться к переговорам
00:46
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: Иран нанес удар по базе ВВС США в Саудовской Аравии
00:55
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала