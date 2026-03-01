https://ria.ru/20260301/tramp-2077559122.html
Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи
Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи
Президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы погиб при военных ударах по стране, при этом иранская сторона информацию о... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:55:00+03:00
2026-03-01T00:55:00+03:00
2026-03-01T01:08:00+03:00
в мире
Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи
Трамп: лидер Ирана Хаменеи погиб при военных ударах по стране
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы погиб при военных ударах по стране, при этом иранская сторона информацию о гибели верховного лидера официально не подтверждала.
"Хаменеи... мертв", — написал Трамп в соцсети Truth Social
.
Американский лидер также предложил иранским силовым структурам "иммунитет" в случае их отказа от сопротивления.
"Как я сказал прошлой ночью: сейчас они могут получить иммунитет, позже они получат только смерть!" — добавил Трамп.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке
.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России
заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров
подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.