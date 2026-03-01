https://ria.ru/20260301/terminal-2077558919.html
СМИ: терминал аэропорта Дубая получил повреждение из-за обстрела
СМИ: терминал аэропорта Дубая получил повреждение из-за обстрела - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: терминал аэропорта Дубая получил повреждение из-за обстрела
Терминал международного аэропорта Дубая в ОАЭ получил повреждения из-за ракетного обстрела, сообщил телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:54:00+03:00
2026-03-01T00:54:00+03:00
2026-03-01T00:56:00+03:00
СМИ: терминал аэропорта Дубая получил повреждение из-за обстрела
