СМИ: терминал аэропорта Дубая получил повреждение из-за обстрела
00:54 01.03.2026 (обновлено: 00:56 01.03.2026)
СМИ: терминал аэропорта Дубая получил повреждение из-за обстрела
СМИ: терминал аэропорта Дубая получил повреждение из-за обстрела
Терминал международного аэропорта Дубая в ОАЭ получил повреждения из-за ракетного обстрела, сообщил телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 01.03.2026
2026
Новости
Дубай
СМИ: терминал аэропорта Дубая получил повреждение из-за обстрела

Обстановка в аэропорту Дубая
КАИР, 1 мар - РИА Новости. Терминал международного аэропорта Дубая в ОАЭ получил повреждения из-за ракетного обстрела, сообщил телеканал Al Jazeera.
"Пассажирский терминал аэропорта Дубая получил повреждения из-за ракетного обстрела", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что аэропорт Дубая подвергся атаке, идет эвакуация.
СМИ: в результате удара по аэропорту в Дубае пострадали несколько человек
© 2026 МИА «Россия сегодня»
