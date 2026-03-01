Рейтинг@Mail.ru
В России предупредили о продвижении нелегальных сервисов в Telegram - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/telegram-2077729848.html
В России предупредили о продвижении нелегальных сервисов в Telegram
В России предупредили о продвижении нелегальных сервисов в Telegram - РИА Новости, 01.03.2026
В России предупредили о продвижении нелегальных сервисов в Telegram
Мессенджер Telegram монетизирует доход за счет граждан России, продвигая нелегальные сервисы, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T20:52:00+03:00
2026-03-01T20:52:00+03:00
россия
украина
евгений машаров
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/33/1497303313_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1efe7386f292cd99589c144b73326eba.jpg
https://ria.ru/20260228/telegram-2077438717.html
https://ria.ru/20260227/medvedchuk-2077215975.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/33/1497303313_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7faef68a309245cd74b3529b01edea47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, евгений машаров, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, Евгений Машаров, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В России предупредили о продвижении нелегальных сервисов в Telegram

РИА Новости: ОП предупредила о продвижении нелегальных сервисов в Telegram

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера
Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мессенджер Telegram монетизирует доход за счет граждан России, продвигая нелегальные сервисы, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Telegram монетизирует свой доход за счет граждан России, продвигая нелегальные сервисы. Telegram заслужил репутацию не только мессенджера, работающего в интересах западных спецслужб, одной из самых активных площадок для мошенников по предоставлению им клиентской базы, но и крупнейшего канала по продвижению нелегальных сервисов для граждан России", - рассказал Машаров.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Россиянам назвали отечественные альтернативы Telegram
28 февраля, 15:33
По его словам, мессенджер также используется финансовыми блогерами и трейдерами, не имеющими лицензии Банка России, которые активно дают инвестиционные рекомендации и нередко принимают средства граждан в доверительное управление, при этом многие из них находятся за пределами России.
"Telegram продвигает нелегальных букмекеров и онлайн-казино, причем в последние месяцы было создано свое онлайн-казино и букмекер в одной платформе, количество подписчиков постоянно увеличивается, в самом приложении появляется возможность скачивания VPN-сервисов. Отсутствует должная верификация и самозапреты, и, как следствие, аудиторией становятся наши несовершеннолетние дети", - добавил Машаров.
Он отметил, что в Telegram также активно продвигаются проп-трейдинговые компании, деятельность которых не урегулирована российским законодательством, а также многочисленные криптовалютные проекты: по его словам, сотни каналов криптобирж и криптоброкеров, пользуясь пробелами в регулировании, привлекают средства граждан, обещая быстрый заработок.
"Общественная палата Российской Федерации предупреждает: если вы все-таки решились инвестировать свои денежные средства, выбирайте посредника из списка компаний на сайте Банка России, а не следуйте советам, пусть даже и очень оптимистичным, в Telegram", - добавил Машаров.
Ранее Роскомнадзор указывал на систематические нарушения российских законов со стороны Telegram, в связи с этим к мессенджеру применяются ограничения - замедлена загрузка "тяжелых" файлов. В свою очередь ФСБ сообщила, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
27 февраля, 16:42
 
РоссияУкраинаЕвгений МашаровTelegramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала