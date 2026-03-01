В России предупредили о продвижении нелегальных сервисов в Telegram

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мессенджер Telegram монетизирует доход за счет граждан России, продвигая нелегальные сервисы, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Telegram монетизирует свой доход за счет граждан России , продвигая нелегальные сервисы. Telegram заслужил репутацию не только мессенджера, работающего в интересах западных спецслужб, одной из самых активных площадок для мошенников по предоставлению им клиентской базы, но и крупнейшего канала по продвижению нелегальных сервисов для граждан России", - рассказал Машаров

По его словам, мессенджер также используется финансовыми блогерами и трейдерами, не имеющими лицензии Банка России, которые активно дают инвестиционные рекомендации и нередко принимают средства граждан в доверительное управление, при этом многие из них находятся за пределами России.

"Telegram продвигает нелегальных букмекеров и онлайн-казино, причем в последние месяцы было создано свое онлайн-казино и букмекер в одной платформе, количество подписчиков постоянно увеличивается, в самом приложении появляется возможность скачивания VPN-сервисов. Отсутствует должная верификация и самозапреты, и, как следствие, аудиторией становятся наши несовершеннолетние дети", - добавил Машаров.

Он отметил, что в Telegram также активно продвигаются проп-трейдинговые компании, деятельность которых не урегулирована российским законодательством, а также многочисленные криптовалютные проекты: по его словам, сотни каналов криптобирж и криптоброкеров, пользуясь пробелами в регулировании, привлекают средства граждан, обещая быстрый заработок.

"Общественная палата Российской Федерации предупреждает: если вы все-таки решились инвестировать свои денежные средства, выбирайте посредника из списка компаний на сайте Банка России, а не следуйте советам, пусть даже и очень оптимистичным, в Telegram", - добавил Машаров.