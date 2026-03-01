Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Тель-Авиве при ракетной атаке повреждены десятки домов

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Десятки домов были повреждены или частично разрушены в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу одна из иранских ракет упала в густонаселенном районе в центре города.

У многих домов выбиты окна, а часть из них получила серьезные повреждения, сделав здания непригодными для жилья.

Местные жители выкидывают поврежденное имущество и битое стекло. Многие семьи теперь будут вынуждены искать новое жилье.

На месте работают коммунальные службы и полиция.

Ранее в Тель-Авиве и других городах по всему Израиля десятки раз срабатывала воздушная тревога из-за иранских обстрелов. В результате атак один человек погиб и более сотни пострадали.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана