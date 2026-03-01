Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве при ракетной атаке повреждены десятки домов - РИА Новости, 01.03.2026
14:22 01.03.2026
В Тель-Авиве при ракетной атаке повреждены десятки домов
В Тель-Авиве при ракетной атаке повреждены десятки домов - РИА Новости, 01.03.2026
В Тель-Авиве при ракетной атаке повреждены десятки домов
Десятки домов были повреждены или частично разрушены в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
в мире, израиль, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Тель-Авиве при ракетной атаке повреждены десятки домов

В Тель-Авиве при ракетной атаке Ирана повреждены десятки домов

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Десятки домов были повреждены или частично разрушены в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу одна из иранских ракет упала в густонаселенном районе в центре города.
У многих домов выбиты окна, а часть из них получила серьезные повреждения, сделав здания непригодными для жилья.
Местные жители выкидывают поврежденное имущество и битое стекло. Многие семьи теперь будут вынуждены искать новое жилье.
На месте работают коммунальные службы и полиция.
Ранее в Тель-Авиве и других городах по всему Израиля десятки раз срабатывала воздушная тревога из-за иранских обстрелов. В результате атак один человек погиб и более сотни пострадали.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
