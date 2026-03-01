https://ria.ru/20260301/tegeran-2077689881.html
Над центром Тегерана виден дым
Над центром Тегерана виден дым - РИА Новости, 01.03.2026
Над центром Тегерана виден дым
Клубы дыма поднимаются над центром Тегерана после удара с воздуха по командно-пропускному пункту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:53:00+03:00
2026-03-01T16:53:00+03:00
2026-03-01T16:56:00+03:00
тегеран (город)
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077637368_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50f858dcafefde7b2cbfefe3b414f7b9.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077662808.html
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077637368_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7fb1391e4d8626659878860b183c8b29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тегеран (город), в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Тегеран (город), В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
Над центром Тегерана виден дым
Над центром Тегерана виден дым от удара с воздуха