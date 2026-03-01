https://ria.ru/20260301/tegeran-2077604285.html
В Тегеране прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела в столице Ирана, передает агентство Jamaran. РИА Новости, 01.03.2026
иран
сша
Jamaran: серия взрывов прогремела в Тегеране