В Тегеране прогремела серия взрывов
09:37 01.03.2026 (обновлено: 09:49 01.03.2026)
В Тегеране прогремела серия взрывов
В Тегеране прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела в столице Ирана, передает агентство Jamaran. РИА Новости, 01.03.2026
В Тегеране прогремела серия взрывов

Jamaran: серия взрывов прогремела в Тегеране

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в столице Ирана, передает агентство Jamaran.
Других подробностей оно не привело, однако информация об этом появилась после заявления президента США Дональда Трампа, что Иран ждет удар невиданной силы, если он попытается ответить на атаку.
Власти Ирана уже обещали ответить на гибель верховного лидера Али Хаменеи.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
