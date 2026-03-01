СМИ: скорбящие о погибшем Али Хаменеи иранцы движутся к центру Тегерана

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Иранцы, скорбящие о погибшем в результате атаки США и Израиля верховном лидере исламской республики Али Хаменеи, движутся в сторону площади Энгелаб в центре Тегерана, передает агентство Tasnim.
"Люди, скорбящие о погибшем имаме Хаменеи, движутся в сторону площади Энгелаб", - говорится в сообщении.
По информации другого агентства Fars, люди на площади скандируют лозунги "смерть Америке" и "смерть Израилю".
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.