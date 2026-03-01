Рейтинг@Mail.ru
СМИ: скорбящие о погибшем Али Хаменеи иранцы движутся к центру Тегерана - РИА Новости, 01.03.2026
06:52 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/tegeran-2077586141.html
СМИ: скорбящие о погибшем Али Хаменеи иранцы движутся к центру Тегерана
СМИ: скорбящие о погибшем Али Хаменеи иранцы движутся к центру Тегерана - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: скорбящие о погибшем Али Хаменеи иранцы движутся к центру Тегерана
Иранцы, скорбящие о погибшем в результате атаки США и Израиля верховном лидере исламской республики Али Хаменеи, движутся в сторону площади Энгелаб в центре... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T06:52:00+03:00
2026-03-01T06:52:00+03:00
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: скорбящие о погибшем Али Хаменеи иранцы движутся к центру Тегерана

Tasnim: скорбящие о погибшем Али Хаменеи иранцы движутся к центру Тегерана

© REUTERS / Majid AsgaripourПротестующие держат портрет Али Хаменеи в Тегеране
Протестующие держат портрет Али Хаменеи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Протестующие держат портрет Али Хаменеи в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Иранцы, скорбящие о погибшем в результате атаки США и Израиля верховном лидере исламской республики Али Хаменеи, движутся в сторону площади Энгелаб в центре Тегерана, передает агентство Tasnim.
"Люди, скорбящие о погибшем имаме Хаменеи, движутся в сторону площади Энгелаб", - говорится в сообщении.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Вице-президент Ирана рассказал, кто возьмет на себя обязанности Хаменеи
Вчера, 06:13
По информации другого агентства Fars, люди на площади скандируют лозунги "смерть Америке" и "смерть Израилю".
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Трамп считает, что договориться с Ираном стало легче после гибели Хаменеи
Вчера, 06:07
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
