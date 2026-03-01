https://ria.ru/20260301/tankery-2077721618.html
Иран нанес удар по трем американским и британским танкерам
Иран нанес удар по трем американским и британским танкерам - РИА Новости, 01.03.2026
Иран нанес удар по трем американским и британским танкерам
Иранские военные нанесли ракетные удары по трем американским и британским танкерам в районе Персидского залива и Ормузского пролива, сообщил Корпус стражей... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T19:49:00+03:00
2026-03-01T19:49:00+03:00
2026-03-01T19:56:00+03:00
иран
ормузский пролив
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506761_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_4cac8e0ceb4dd18874e472a9040d1cf0.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
иран
ормузский пролив
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506761_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_7887fc9c9ea722445464537a7afaaf35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, ормузский пролив, персидский залив, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Иран, Ормузский пролив, Персидский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Иран нанес удар по трем американским и британским танкерам
Иран ударил по трем танкерам в районе Персидского залива и Ормузского пролива