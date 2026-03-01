Рейтинг@Mail.ru
На подходе к Ормузскому проливу находятся около 300 танкеров
13:30 01.03.2026
На подходе к Ормузскому проливу находятся около 300 танкеров
На подходе к Ормузскому проливу находятся около 300 танкеров
в мире
ормузский пролив
иран
персидский залив
военная операция сша и израиля против ирана
ормузский пролив
иран
персидский залив
в мире, ормузский пролив, иран, персидский залив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Иран, Персидский залив, Военная операция США и Израиля против Ирана
MarineTraffic: около 300 танкеров находятся на подходе к Ормузскому проливу

Вид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Около 300 танкеров находится на подходе к Ормузском проливу со стороны Оманского залива, со стороны Персидского залива судов значительно меньше - около 100 танкеров, следует из данных MarineTraffic, с которыми ознакомились РИА Новости.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — ОАЭ и Оману. Пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).
В Иране заявили о невозможности торговли через Ормузский пролив
Вчера, 10:47
Торговля через Ормузский пролив сейчас невозможна до последующего уведомления, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи.
Ранее иранские военные сообщили, что закрыли Ормузский пролив, а также, по данным СМИ, предупредили суда о небезопасности маршрута из-за ударов Ирана, США и Израиля.
Иран закрыл доступ американским кораблям в Персидский залив
Вчера, 10:36
 
