На подходе к Ормузскому проливу находятся около 300 танкеров

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Около 300 танкеров находится на подходе к Ормузском проливу со стороны Оманского залива, со стороны Персидского залива судов значительно меньше - около 100 танкеров, следует из данных MarineTraffic, с которыми ознакомились РИА Новости.