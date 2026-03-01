Танкер MKD VYOM получил повреждения при атаке у берегов Омана, пишут СМИ

Это не первый случай за сегодня. Днем судно Skylight под флагом Палау попало под атаку в пяти морских милях к северу от порта Хасаб провинции Мусандам. Сообщается, что оно тонет. Всех членов экипажа — 15 индийцев и пятеро иранцев — эвакуировали. При этом четыре человека получили ранения.