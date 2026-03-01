Рейтинг@Mail.ru
Танкер MKD VYOM получил повреждения при атаке у берегов Омана, пишут СМИ
16:38 01.03.2026 (обновлено: 17:31 01.03.2026)
Танкер MKD VYOM получил повреждения при атаке у берегов Омана, пишут СМИ
Танкер MKD VYOM получил повреждения при атаке у берегов Омана, пишут СМИ
Нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов получил повреждения при атаке в Ормузском проливе, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.03.2026
2026
Подбитый нефтяной танкер Skylight в Ормузском проливе
Подбитый нефтяной танкер Skylight в Ормузском проливе
Танкер MKD VYOM получил повреждения при атаке у берегов Омана, пишут СМИ

Reuters: танкер под флагом Маршалловых Островов получил повреждения у Омана

Нефтяные танкеры проходят через Ормузский пролив
Нефтяные танкеры проходят через Ормузский пролив
© REUTERS / Hamad I Mohammed
Нефтяные танкеры проходят через Ормузский пролив
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов получил повреждения при атаке в Ормузском проливе, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Танкер MKD VYOM под флагом Маршалловых Островов поврежден ударом снаряда у берегов Омана", — говорится в публикации.
На подходе к Ормузскому проливу находятся около 300 танкеров
На подходе к Ормузскому проливу находятся около 300 танкеров
Вчера, 13:30
Это не первый случай за сегодня. Днем судно Skylight под флагом Палау попало под атаку в пяти морских милях к северу от порта Хасаб провинции Мусандам. Сообщается, что оно тонет. Всех членов экипажа — 15 индийцев и пятеро иранцев — эвакуировали. При этом четыре человека получили ранения.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что планов перекрывать Ормузский пролив нет. При этом суда получают предупреждения о небезопасности этого маршрута, сообщило Reuters.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Очевидец рассказал о ситуации около Ормузского пролива
Очевидец рассказал о ситуации около Ормузского пролива
Вчера, 16:18
Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
Маршалловы островаОманВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАВ миреСергей ЛавровИзраильООН
 
 
