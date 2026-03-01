Рейтинг@Mail.ru
В Ормузском проливе тонет танкер - РИА Новости, 01.03.2026
14:07 01.03.2026 (обновлено: 16:05 01.03.2026)
В Ормузском проливе тонет танкер
Подвергшийся удару в Ормузском проливе танкер тонет, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 01.03.2026
2026
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Подвергшийся удару в Ормузском проливе танкер тонет, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Центр морской безопасности сообщил ранее РИА Новости, что танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе у берегов Омана, пострадали четверо членов экипажа.
Иранский вещатель, в свою очередь, опубликовал кадры, на которых видно охваченное огнем судно и идущий из района рубки густой черный дым.
«
"Последствия того, как танкер-нарушитель пытался незаконно переплыть по Ормузскому проливу и подвергнут удару. Сейчас он тонет", - гласит подпись в видео.
Ранее Иран сообщил, что закрыл Ормузский пролив для движения судов.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
