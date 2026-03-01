В Ормузском проливе тонет танкер

Центр морской безопасности сообщил ранее РИА Новости, что танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе у берегов Омана, пострадали четверо членов экипажа.

Иранский вещатель, в свою очередь, опубликовал кадры, на которых видно охваченное огнем судно и идущий из района рубки густой черный дым.