В Ормузском проливе тонет танкер
В Ормузском проливе тонет танкер - РИА Новости, 01.03.2026
В Ормузском проливе тонет танкер
Подвергшийся удару в Ормузском проливе танкер тонет, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 01.03.2026
ормузский пролив
иран
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
ормузский пролив
иран
2026
Подбитый нефтяной танкер Skylight в Ормузском проливе
Подбитый нефтяной танкер Skylight в Ормузском проливе
Ормузский пролив, Иран, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Ормузском проливе тонет танкер, попавший под удар