01.03.2026

В России вступил в силу закон о локализации такси
06:50 01.03.2026
В России вступил в силу закон о локализации такси
В России вступил в силу закон о локализации такси - РИА Новости, 01.03.2026
В России вступил в силу закон о локализации такси
Закон, устанавливающий требования по локализации к автомобилям, которые встают на учет в реестр такси, вступил в силу с сегодняшнего дня; при этом все машины,... РИА Новости, 01.03.2026
В России вступил в силу закон о локализации такси

В России вступил в силу закон о локализации автомобилей для такси

Машины такси
Машины такси - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машины такси. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Закон, устанавливающий требования по локализации к автомобилям, которые встают на учет в реестр такси, вступил в силу с сегодняшнего дня; при этом все машины, внесенные в региональные реестры ранее, могут и дальше осуществлять перевозки.
Теперь для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
Первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона, был опубликован Минпромторгом России 1 октября прошлого года. В него вошли 22 модели: Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; УАЗ "Патриот" и "Хантер"; Sollers SP7; Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah Free, Dream, Passion; "Москвич" 3, 3е, 6, 8.
Министерство позднее уточняло, что список в дальнейшем будет пополняться, и в него войдут модели Haval и Tenet, а также машины, производимые на заводе "Автотор". Помимо этого, эксперты ожидают включения туда электромобилей "Атом" и UMO, которые во многом предназначены именно для работы в такси.
Для Калининградской области, Сибири, Дальнего Востока, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предусмотрены исключения. Требования к машинам такси в Калининградской области не будут применяться до 1 марта 2028 года, для субъектов РФ, входящих в состав СФО, - до 1 марта 2028 года, для регионов, входящих в ДФО, ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, - до 1 марта 2030 года.
Параллельно с этим вводится региональная квота в размере 25% для личных транспортных средств самозанятых таксистов, не соответствующих уровню локализации. До 1 января 2033 года таксисты-частники, чьи автомобили попадают в квоту, смогут использовать транспортные средства, которые не соответствуют требованиям локализации. При этом уполномоченные органы ежеквартально не позднее первого числа третьего месяца квартала должны размещать на своих официальных интернет-сайтах информацию о нераспределенном объеме квоты.
