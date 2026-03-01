В России вступил в силу закон о локализации такси

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Закон, устанавливающий требования по локализации к автомобилям, которые встают на учет в реестр такси, вступил в силу с сегодняшнего дня; при этом все машины, внесенные в региональные реестры ранее, могут и дальше осуществлять перевозки.

Параллельно с этим вводится региональная квота в размере 25% для личных транспортных средств самозанятых таксистов, не соответствующих уровню локализации. До 1 января 2033 года таксисты-частники, чьи автомобили попадают в квоту, смогут использовать транспортные средства, которые не соответствуют требованиям локализации. При этом уполномоченные органы ежеквартально не позднее первого числа третьего месяца квартала должны размещать на своих официальных интернет-сайтах информацию о нераспределенном объеме квоты.