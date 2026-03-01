Рейтинг@Mail.ru
Врача из России, парализованного в Таиланде, доставят в Омск - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/tailand-2077735574.html
Врача из России, парализованного в Таиланде, доставят в Омск
Врача из России, парализованного в Таиланде, доставят в Омск - РИА Новости, 01.03.2026
Врача из России, парализованного в Таиланде, доставят в Омск
Детского врача Михаила Коробейникова, который оказался парализован в Таиланде после приступа, должны доставить в Омск в понедельник, 2 марта, сообщил РИА... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T21:29:00+03:00
2026-03-01T21:29:00+03:00
таиланд
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596941383_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_f9ace41630a59c3bf1f2fd62cd93cba0.jpg
https://ria.ru/20260227/tailand-2077041507.html
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596941383_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_80f577495638ff03679a5e8282a4109b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, происшествия
Таиланд, Происшествия
Врача из России, парализованного в Таиланде, доставят в Омск

РИА Новости: парализованного в Таиланде врача Коробейникова доставят в Омск

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедсестра несет капельницу
Медсестра несет капельницу - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медсестра несет капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 1 мар - РИА Новости. Детского врача Михаила Коробейникова, который оказался парализован в Таиланде после приступа, должны доставить в Омск в понедельник, 2 марта, сообщил РИА Новости источник в региональном Минздраве.
Детского хирурга, заведующего травматолого-ортопедического отделения Омской областной детской клинической больницы Михаила Коробейникова парализовало в Таиланде. У врача произошел инфаркт спинного мозга, мужчина полностью парализован и находится в больнице. Министерство здравоохранения Омской области нашло способ транспортировать его домой. Помощь в этом оказал неизвестный меценат.
"Михаил Коробейников 2 марта в 7.00 будет в Омске, из Тайланда вылетели. Других подробностей не знаю", - сообщил собеседник РИА Новости.
Врач будет доставлен для лечения и реабилитации в областную клиническую больницу. Омские медики сделают все возможное, чтобы максимально помочь коллеге вернуть здоровье, сообщали ранее в областном минздраве.
Бангкок - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Пропавший в Таиланде россиянин вел себя неадекватно и был уволен с работы
27 февраля, 06:28
 
ТаиландПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала