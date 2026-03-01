Врача из России, парализованного в Таиланде, доставят в Омск

ОМСК, 1 мар - РИА Новости. Детского врача Михаила Коробейникова, который оказался парализован в Таиланде после приступа, должны доставить в Омск в понедельник, 2 марта, сообщил РИА Новости источник в региональном Минздраве.

Детского хирурга, заведующего травматолого-ортопедического отделения Омской областной детской клинической больницы Михаила Коробейникова парализовало в Таиланде. У врача произошел инфаркт спинного мозга, мужчина полностью парализован и находится в больнице. Министерство здравоохранения Омской области нашло способ транспортировать его домой. Помощь в этом оказал неизвестный меценат.

"Михаил Коробейников 2 марта в 7.00 будет в Омске, из Тайланда вылетели. Других подробностей не знаю", - сообщил собеседник РИА Новости.