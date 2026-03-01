https://ria.ru/20260301/tailand-2077687995.html
Таиланд эвакуирует своих граждан из Ирана и Израиля, заявил премьер
Таиланд срочно эвакуирует своих граждан из Ирана и Израиля, заявил в воскресенье в своих официальных аккаунтах в социальных сетях премьер Таиланда Анутхин... РИА Новости, 01.03.2026
таиланд
иран
израиль
Премьер Чанвиракун: Таиланд срочно эвакуирует своих граждан из Ирана и Израиля