Рейтинг@Mail.ru
Таиланд эвакуирует своих граждан из Ирана и Израиля, заявил премьер - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/tailand-2077687995.html
Таиланд эвакуирует своих граждан из Ирана и Израиля, заявил премьер
Таиланд эвакуирует своих граждан из Ирана и Израиля, заявил премьер - РИА Новости, 01.03.2026
Таиланд эвакуирует своих граждан из Ирана и Израиля, заявил премьер
Таиланд срочно эвакуирует своих граждан из Ирана и Израиля, заявил в воскресенье в своих официальных аккаунтах в социальных сетях премьер Таиланда Анутхин... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:45:00+03:00
2026-03-01T16:45:00+03:00
в мире
таиланд
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075781943_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_afa1cc2ea31314af07f8fd9464955e44.jpg
https://ria.ru/20260301/turisty-2077686514.html
таиланд
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075781943_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d25872b4dc25a47e2cfd9e91a3198583.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Таиланд, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Таиланд эвакуирует своих граждан из Ирана и Израиля, заявил премьер

Премьер Чанвиракун: Таиланд срочно эвакуирует своих граждан из Ирана и Израиля

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкФлаг Таиланда
Флаг Таиланда - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Флаг Таиланда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 1 мар – РИА Новости. Таиланд срочно эвакуирует своих граждан из Ирана и Израиля, заявил в воскресенье в своих официальных аккаунтах в социальных сетях премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун.
"Правительство делает все возможное для скорейшей эвакуации граждан Таиланда из Ирана и Израиля. Срочно готовятся вывозные авиарейсы для эвакуации. Всем занятым в этих усилиях ведомствам дано распоряжение о круглосуточном выполнении обязанностей, связанных с эвакуацией", - написал глава правительства Таиланда.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Туристы в Дубае будут питаться за свой счет при задержке рейсов
Вчера, 16:39
 
В миреТаиландИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала