01.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 01.03.2026
Москалькова рассказала о желании спасенных украинцев остаться в России
Часть граждан Украины, которые были эвакуированы российским военными из зоны боевых действий, изъявила желание остаться в России, приняв гражданство, сообщила в РИА Новости, 01.03.2026
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Часть граждан Украины, которые были эвакуированы российским военными из зоны боевых действий, изъявила желание остаться в России, приняв гражданство, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Федеральный омбудсмен рассказала, что российские военные в декабре спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины, 17 из них уже вернулись домой, остальные находятся в пунктах временного размещения в России.
"Эта группа людей, она как бы делится на две категории. Первая, которые изъявили желание остаться в России, приняв гражданство Российской Федерации. Это была их воля, они подали обращение", - сказала Москалькова.
Вторая группа людей, по ее словам, хочет вернуться на Украину, но только после того, как будет закончена СВО и будет уверенность в их безопасном перемещении и нахождении на территории своей страны.
Специальная военная операция на Украине
 
 
