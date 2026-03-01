https://ria.ru/20260301/svo-2077674539.html
Москалькова рассказала о желании спасенных украинцев остаться в России
Часть граждан Украины, которые были эвакуированы российским военными из зоны боевых действий, изъявила желание остаться в России, приняв гражданство, сообщила в РИА Новости, 01.03.2026
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Часть граждан Украины, которые были эвакуированы российским военными из зоны боевых действий, изъявила желание остаться в России, приняв гражданство, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
российские военные в декабре спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины
17 из них уже вернулись домой, остальные находятся в пунктах временного размещения в России
.
"Эта группа людей, она как бы делится на две категории. Первая, которые изъявили желание остаться в России, приняв гражданство Российской Федерации. Это была их воля, они подали обращение", - сказала Москалькова
.
Вторая группа людей, по ее словам, хочет вернуться на Украину, но только после того, как будет закончена СВО и будет уверенность в их безопасном перемещении и нахождении на территории своей страны.