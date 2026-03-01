Москалькова рассказала о желании спасенных украинцев остаться в России

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Часть граждан Украины, которые были эвакуированы российским военными из зоны боевых действий, изъявила желание остаться в России, приняв гражданство, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Вторая группа людей, по ее словам, хочет вернуться на Украину, но только после того, как будет закончена СВО и будет уверенность в их безопасном перемещении и нахождении на территории своей страны.