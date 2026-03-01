https://ria.ru/20260301/svo-2077660612.html
ЛДПР предложила создать "единое окно" поддержки участников СВО и их семей
ЛДПР предложила создать "единое окно" поддержки участников СВО и их семей - РИА Новости, 01.03.2026
ЛДПР предложила создать "единое окно" поддержки участников СВО и их семей
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил создать в РФ "единое окно" поддержки участников СВО и их семей, что позволит им оперативно... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T14:37:00+03:00
2026-03-01T14:37:00+03:00
2026-03-01T14:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839304224_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_29bc3e922a29393188029b081af9061c.jpg
https://ria.ru/20260221/uchastki-2075920347.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839304224_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_fc103bf981614182a80ce20260204d93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
ЛДПР предложила создать "единое окно" поддержки участников СВО и их семей
Слуцкий предложил создать единое окно поддержки участников СВО и их семей