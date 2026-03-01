Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предложила создать "единое окно" поддержки участников СВО и их семей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 01.03.2026
ЛДПР предложила создать "единое окно" поддержки участников СВО и их семей
ЛДПР предложила создать "единое окно" поддержки участников СВО и их семей
специальная военная операция на украине
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
ЛДПР предложила создать "единое окно" поддержки участников СВО и их семей

Слуцкий предложил создать единое окно поддержки участников СВО и их семей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил создать в РФ "единое окно" поддержки участников СВО и их семей, что позволит им оперативно получать необходимую помощь в удобном формате.
"Нужно "единое окно" всей системы поддержки участников СВО и их семей. Будет это "единое окно" в учреждении, компьютерная программа, приложение, телефонный сервис - без разницы. Человек должен быстро, удобно и без нервов обратиться за поддержкой, а главное - также легко получить ее", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что за последнюю неделю депутаты от ЛДПР провели сотни личных приемов по проблемам семей участников СВО. По его словам, партия знает ситуацию из первых рук и уст людей.
"Мы берем на себя ответственность быть голосом семей участников СВО, у которых возникают проблемы при взаимодействии с государственной системой", - заключил он.
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
