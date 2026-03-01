https://ria.ru/20260301/svo-2077633881.html
ВС России поразили энергообъекты, использовавшиеся в интересах ВСУ
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 01.03.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
ВС России нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ