ВС России поразили энергообъекты, использовавшиеся в интересах ВСУ - РИА Новости, 01.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 01.03.2026
ВС России поразили энергообъекты, использовавшиеся в интересах ВСУ
ВС России поразили энергообъекты, использовавшиеся в интересах ВСУ - РИА Новости, 01.03.2026
ВС России поразили энергообъекты, использовавшиеся в интересах ВСУ
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 01.03.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
2026
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили энергообъекты, использовавшиеся в интересах ВСУ

ВС России нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ

Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв". Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.
«
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении министерства.
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, добавило МО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
