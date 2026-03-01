Рейтинг@Mail.ru
17:11 01.03.2026
В зоне конфликта на Ближнем Востоке находятся 32 российских суда
В зоне конфликта на Ближнем Востоке находятся 32 российских суда
в мире
россия
ближний восток
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, россия, ближний восток, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Ближний Восток, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Военная операция США и Израиля против Ирана
© Getty Images / RunomanМраморное море
© Getty Images / Runoman
Мраморное море. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сейчас в зоне конфликта на Ближнем Востоке находятся 32 судна под российским флагом, сообщили в Минтрансе РФ.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"В условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке Минтрансом России совместно с Росморречфлотом обеспечено оперативное получение информации о судах под флагом РФ, находящихся в зоне конфликта – в настоящее время их 32", - говорится в сообщении.
Посольство России в ОАЭ призвало россиян сохранять спокойствие
Вчера, 17:11
 
Заголовок открываемого материала