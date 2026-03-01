https://ria.ru/20260301/sudno-2077693988.html
В зоне конфликта на Ближнем Востоке находятся 32 российских суда
Сейчас в зоне конфликта на Ближнем Востоке находятся 32 судна под российским флагом, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 01.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062558509_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_dd1549bcff2b9081378d0ebaead1aae4.jpg
В зоне конфликта на Ближнем Востоке находятся 32 российских суда
