Суд в Челябинске арестовал одного из организаторов "Махонинских"
Суд в Челябинске арестовал одного из организаторов "Махонинских" - РИА Новости, 01.03.2026
Суд в Челябинске арестовал одного из организаторов "Махонинских"
01.03.2026
Суд в Челябинске арестовал одного из организаторов "Махонинских"
Суд в Челябинске арестовал организатора ОПС "Махонинские" Андрея Махонина
ЧЕЛЯБИНСК, 1 мар - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из организаторов преступного сообщества "Махонинские" (признано экстремистским, деятельность на территории РФ запрещена) Андрею Махонину, ранее задержанному в Челябинской области, сообщило региональное СУСК РФ.
"По ходатайству следователя СК России в отношении Андрея Махонина Центральным районным судом города Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении
.
В воскресенье СК РФ сообщил, что один из организаторов преступного сообщества Махонин, ранее объявленный в розыск, задержан в Каслинском районе Челябинской области
.
Ранее обвинения были предъявлены 15 жителям региона в возрасте от 20 до 64 лет. В зависимости от роли они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, похищении человека, разбое, вымогательстве, незаконном обороте средств платежей, превышении должностных полномочий и других преступлениях.
Следствие считает, что преступное сообщество было создано братьями Махониными для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, преимущественно направленных на хищение имущества жителей региона. К отдельным эпизодам, по версии следствия, привлекалось действующее должностное лицо органов внутренних дел.
Второй организатор - 64-летний Александр Махонин - был задержан в октябре 2025 года. Ему также предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.