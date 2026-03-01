Рейтинг@Mail.ru
Суд в Челябинске арестовал одного из организаторов "Махонинских"
18:52 01.03.2026
Суд в Челябинске арестовал одного из организаторов "Махонинских"
2026-03-01T18:52:00+03:00
2026-03-01T18:52:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, челябинская область, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Челябинске арестовал одного из организаторов "Махонинских"

ЧЕЛЯБИНСК, 1 мар - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из организаторов преступного сообщества "Махонинские" (признано экстремистским, деятельность на территории РФ запрещена) Андрею Махонину, ранее задержанному в Челябинской области, сообщило региональное СУСК РФ.
"По ходатайству следователя СК России в отношении Андрея Махонина Центральным районным судом города Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
На Урале задержали одного из организаторов "Махонинских"
Вчера, 08:36
В воскресенье СК РФ сообщил, что один из организаторов преступного сообщества Махонин, ранее объявленный в розыск, задержан в Каслинском районе Челябинской области.
Ранее обвинения были предъявлены 15 жителям региона в возрасте от 20 до 64 лет. В зависимости от роли они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, похищении человека, разбое, вымогательстве, незаконном обороте средств платежей, превышении должностных полномочий и других преступлениях.
Следствие считает, что преступное сообщество было создано братьями Махониными для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, преимущественно направленных на хищение имущества жителей региона. К отдельным эпизодам, по версии следствия, привлекалось действующее должностное лицо органов внутренних дел.
Второй организатор - 64-летний Александр Махонин - был задержан в октябре 2025 года. Ему также предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
ФСБ провела оперативные мероприятия в объединении "Махонинские"
27 октября 2025, 12:03
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
