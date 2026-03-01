Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил срок задержания главе иркутского Бодайбо - РИА Новости, 01.03.2026
10:46 01.03.2026
Суд продлил срок задержания главе иркутского Бодайбо
Суд продлил срок задержания главе иркутского Бодайбо - РИА Новости, 01.03.2026
Суд продлил срок задержания главе иркутского Бодайбо
Суд продлил на 72 часа срок задержания главе Бодайбинского городского поселения Алексею Ботвину, обвиняемому в превышении должностных полномочий, сообщили РИА... РИА Новости, 01.03.2026
2026
Новости
Суд продлил срок задержания главе иркутского Бодайбо

РИА Новости: суд продлил арест главе иркутского Бодайбо на 72 часа

ИРКУТСК, 1 мар - РИА Новости. Суд продлил на 72 часа срок задержания главе Бодайбинского городского поселения Алексею Ботвину, обвиняемому в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
В Бодайбо в конце января из-за коммунальной аварии, промерзания водовода, были остановлены четыре котельные, без тепла и воды остались 196 домов и две школы. Губернатор Приангарья объявил режим ЧС регионального масштаба. Ботвина задержали в пятницу, он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В воскресенье суд рассмотрел вопрос об избрании ему меры пресечения.
"Срок задержания главе Бодайбинского городского поселения, обвиняемого в превышении должностных полномочий, продлен судом на 72 часа по ходатайству защиты", - сообщил собеседник агентства.
В настоящее время в Бодайбо завершен первый этап восстановительных работ - во все дома подано теплоснабжение. Ведется подключение жилья и школ к водоснабжению.
Главу иркутского Бодайбо, где произошла коммунальная авария, задержали
27 февраля, 11:21
 
