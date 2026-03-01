Суд продлил срок задержания главе иркутского Бодайбо

ИРКУТСК, 1 мар - РИА Новости. Суд продлил на 72 часа срок задержания главе Бодайбинского городского поселения Алексею Ботвину, обвиняемому в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Срок задержания главе Бодайбинского городского поселения, обвиняемого в превышении должностных полномочий, продлен судом на 72 часа по ходатайству защиты", - сообщил собеседник агентства.

В настоящее время в Бодайбо завершен первый этап восстановительных работ - во все дома подано теплоснабжение. Ведется подключение жилья и школ к водоснабжению.