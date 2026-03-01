https://ria.ru/20260301/strelba-2077668101.html
При стрельбе в техасском Остине погибли три человека
Три человека погибли, 14 пострадали при стрельбе в воскресенье в городе Остин американского штата Техас, нападавшего ликвидировали, сообщили полиция и врачи. РИА Новости, 01.03.2026
2026
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Три человека погибли, 14 пострадали при стрельбе в воскресенье в городе Остин американского штата Техас, нападавшего ликвидировали, сообщили полиция и врачи.
"Трое из наших сотрудников открыли ответный огонь, ликвидировав подозреваемого", - заявила начальник полиции Лиза Дэвис в ходе брифинга, видеозапись которого опубликовали в соцсетях полицейского управления.
"На месте происшествия всего было обнаружено 17 пациентов. Четырнадцать из них были госпитализированы, а трое были признаны погибшими на месте", - добавил в ходе брифинга начальник службы скорой помощи округов Остин и Трэвис Роберт Лакритц.