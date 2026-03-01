При стрельбе в техасском Остине погибли три человека

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Три человека погибли, 14 пострадали при стрельбе в воскресенье в городе Остин американского штата Техас, нападавшего ликвидировали, сообщили полиция и врачи.

"Трое из наших сотрудников открыли ответный огонь, ликвидировав подозреваемого", - заявила начальник полиции Лиза Дэвис в ходе брифинга, видеозапись которого опубликовали в соцсетях полицейского управления.

"На месте происшествия всего было обнаружено 17 пациентов. Четырнадцать из них были госпитализированы, а трое были признаны погибшими на месте", - добавил в ходе брифинга начальник службы скорой помощи округов Остин и Трэвис Роберт Лакритц.