Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в техасском Остине погибли три человека - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 01.03.2026 (обновлено: 15:23 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/strelba-2077668101.html
При стрельбе в техасском Остине погибли три человека
При стрельбе в техасском Остине погибли три человека - РИА Новости, 01.03.2026
При стрельбе в техасском Остине погибли три человека
Три человека погибли, 14 пострадали при стрельбе в воскресенье в городе Остин американского штата Техас, нападавшего ликвидировали, сообщили полиция и врачи. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T15:17:00+03:00
2026-03-01T15:23:00+03:00
остин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924420162_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6f3cdc0174a1eb7ef2d52092f9eca7c4.jpg
https://ria.ru/20260301/islamabad-2077658704.html
остин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924420162_514:0:3072:1918_1920x0_80_0_0_7df1aac147d71c1afdf5a01346d423e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
остин, в мире
Остин, В мире
При стрельбе в техасском Остине погибли три человека

При стрельбе в техасском Остине погибли три человека, подозреваемый ликвидирован

© AP Photo / Eric GayПолицейские штата Техас
Полицейские штата Техас - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Eric Gay
Полицейские штата Техас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Три человека погибли, 14 пострадали при стрельбе в воскресенье в городе Остин американского штата Техас, нападавшего ликвидировали, сообщили полиция и врачи.
Местное издание American-Statesman со ссылкой на чиновников в воскресенье написало, что по меньшей мере 20 человек пострадали при стрельбе в Остине, возможны погибшие.
«
"Трое из наших сотрудников открыли ответный огонь, ликвидировав подозреваемого", - заявила начальник полиции Лиза Дэвис в ходе брифинга, видеозапись которого опубликовали в соцсетях полицейского управления.
"На месте происшествия всего было обнаружено 17 пациентов. Четырнадцать из них были госпитализированы, а трое были признаны погибшими на месте", - добавил в ходе брифинга начальник службы скорой помощи округов Остин и Трэвис Роберт Лакритц.
Пакистанская полиция - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Исламабаде в районе посольства США произошла стрельба
Вчера, 14:17
 
ОстинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала