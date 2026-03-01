Сергей Зверев получил статус ИП

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Стилист и певец Сергей Зверев зарегистрировал статус индивидуального предпринимателя, указав в качестве основной деятельность в области исполнительских искусств, свидетельствуют официальные данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.

ИП зарегистрировано в 2025 году, спустя много лет после закрытия всех бизнесов.

ООО " Сергей Зверев ", ООО "Сергей Зверев Продакшн" и ООО "Селебрити", где среди учредителей значился Зверев закрылись в 2008, 2014 и 2017 годах.