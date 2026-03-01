https://ria.ru/20260301/status-2077576322.html
Сергей Зверев получил статус ИП
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Стилист и певец Сергей Зверев зарегистрировал статус индивидуального предпринимателя, указав в качестве основной деятельность в области исполнительских искусств, свидетельствуют официальные данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.
ИП зарегистрировано в 2025 году, спустя много лет после закрытия всех бизнесов.
ООО "Сергей Зверев
", ООО "Сергей Зверев Продакшн" и ООО "Селебрити", где среди учредителей значился Зверев закрылись в 2008, 2014 и 2017 годах.
По данным агентства, у ООО "Селебрити" в 2016 году был заблокирован банковский счет за непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации.