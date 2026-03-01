https://ria.ru/20260301/ssha-2077750677.html
В Техасе установили личность подозреваемого в стрельбе
В Техасе установили личность подозреваемого в стрельбе - РИА Новости, 01.03.2026
В Техасе установили личность подозреваемого в стрельбе
Личность подозреваемого в стрельбе в техасском Остине установлена, им оказался Ндиага Диагне, 53-летний выходец из Сенегала, пишет газета New York Post. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T23:53:00+03:00
2026-03-01T23:53:00+03:00
2026-03-01T23:53:00+03:00
в мире
остин
сенегал
сша
Новости
ru-RU
в мире, остин, сенегал, сша
В Техасе установили личность подозреваемого в стрельбе
NYP: подозреваемый в стрельбе в Техасе был выходцем из Сенегала