В Техасе установили личность подозреваемого в стрельбе
23:53 01.03.2026
В Техасе установили личность подозреваемого в стрельбе
В Техасе установили личность подозреваемого в стрельбе
Личность подозреваемого в стрельбе в техасском Остине установлена, им оказался Ндиага Диагне, 53-летний выходец из Сенегала, пишет газета New York Post. РИА Новости, 01.03.2026
в мире, остин, сенегал, сша
В мире, Остин, Сенегал, США
В Техасе установили личность подозреваемого в стрельбе

NYP: подозреваемый в стрельбе в Техасе был выходцем из Сенегала

Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Личность подозреваемого в стрельбе в техасском Остине установлена, им оказался Ндиага Диагне, 53-летний выходец из Сенегала, пишет газета New York Post.
Отмечается, что мужчина получил статус беженца и впоследствии гражданство США в 2010-х годах.
"Ндиага Диагне, 53-летний бывший житель Нью-Йорка и иммигрант из Сенегала, открыл огонь в баре Buford's Backyard Beer Garden в Техасе ранним утром воскресенья", - говорится в статье.
Газета подчеркивает, что в момент стрельбы на подозреваемом была кофта с надписью Property of Allah (англ. "Собственность Аллаха" - ред.). Источники в правоохранительных органах заявили газете, что нападение могло быть актом мести за нанесение США и Израилем ударов по Ирану.
Ранее полиция и медики сообщили, что три человека погибли, 14 пострадали при стрельбе в Остине. Согласно American-Statesman, в общее число погибших входит также и сам подозреваемый в стрельбе.
Подозреваемый в стрельбе на хоккейном матче в США поддерживал нацизм
