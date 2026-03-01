Рейтинг@Mail.ru
США задействуют против Ирана четыре типа истребителей - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/ssha-2077746765.html
США задействуют против Ирана четыре типа истребителей
США задействуют против Ирана четыре типа истребителей - РИА Новости, 01.03.2026
США задействуют против Ирана четыре типа истребителей
США в операции против Ирана задействуют четыре типа истребителей, штурмовики, бомбардировщики, самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дроны, сообщило... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T23:17:00+03:00
2026-03-01T23:17:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
f-16
f-22
f-35
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_65ab0bc598e298e4a86bd4bd4d6de6d6.jpg
https://ria.ru/20260228/ssha-2077524321.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_34171d41685cd8827fb2ece2d6a2ec3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, f-16, f-22, f-35, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, F-16, F-22, F-35, Военная операция США и Израиля против Ирана
США задействуют против Ирана четыре типа истребителей

США задействуют против Ирана 4 типа истребителей, штурмовики и другую авиацию

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. США в операции против Ирана задействуют четыре типа истребителей, штурмовики, бомбардировщики, самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дроны, сообщило Центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM).
В воскресенье командование опубликовало перечень задействованных в операции боевых ресурсов. Среди истребителей приведены самолеты F-18, F-16, F-22 и F-35, а также штурмовики A-10.
Помимо этого, указаны стратегические бомбардировщики B-2, самолеты РЭБ EA-18G, самолёты раннего предупреждения и управления, связи, патрульные самолеты P-8, разведывательные самолеты RC-135, беспилотники Lukas, MQ-9 Reaper, системы противодействия беспилотникам, заправщики, военно-транспортные C-17 Globemaster и C-130.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Ущерб от ударов Ирана по военным объектам США минимален, заявили в CENTCOM
28 февраля, 21:17
 
В миреСШАИранИзраильF-16F-22F-35Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала