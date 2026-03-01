США задействуют против Ирана четыре типа истребителей

ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. США в операции против Ирана задействуют четыре типа истребителей, штурмовики, бомбардировщики, самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дроны, сообщило Центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM).
Помимо этого, указаны стратегические бомбардировщики B-2, самолеты РЭБ EA-18G, самолёты раннего предупреждения и управления, связи, патрульные самолеты P-8, разведывательные самолеты RC-135, беспилотники Lukas, MQ-9 Reaper, системы противодействия беспилотникам, заправщики, военно-транспортные C-17 Globemaster и C-130.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
