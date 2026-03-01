Рейтинг@Mail.ru
США заявили, что применили в Иране "специальные возможности" - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/ssha-2077746407.html
США заявили, что применили в Иране "специальные возможности"
США заявили, что применили в Иране "специальные возможности" - РИА Новости, 01.03.2026
США заявили, что применили в Иране "специальные возможности"
Центральное командование ВС США заявило, что при операции в Иране применило "специальные возможности", о которых не может рассказать. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T23:15:00+03:00
2026-03-01T23:15:00+03:00
в мире
сша
иран
венесуэла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed059617ae489a7633b18d461eab9a85.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077435854.html
сша
иран
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6edfb540fb59705b041cf23f4c649ff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, венесуэла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Венесуэла, Военная операция США и Израиля против Ирана
США заявили, что применили в Иране "специальные возможности"

В США заявили о применении специальных возможностей при операции в Иране

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Центральное командование ВС США заявило, что при операции в Иране применило "специальные возможности", о которых не может рассказать.
Неясно, о каких именно "возможностях" идет речь. Возможно, о "дискомбобуляторе" (Discombobulator, "дезориентатор") - секретном оружии США, которое, предположительно, использовали для атаки на Венесуэлу.
"Задействованные силы и средства США (в ходе операции против Ирана - ред.) ... специальные возможности, которые мы не можем перечислить здесь!" – сообщает командование в Х.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Момент попадания иранского дрона по объекту на военной базе США в Бахрейн - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран ударил по штабу Пятого флота США в Бахрейне и другим военным базам
28 февраля, 15:21
 
В миреСШАИранВенесуэлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала