США заявили, что применили в Иране "специальные возможности"
Центральное командование ВС США заявило, что при операции в Иране применило "специальные возможности", о которых не может рассказать. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
В США заявили о применении специальных возможностей при операции в Иране