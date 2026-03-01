https://ria.ru/20260301/ssha-2077745911.html
КСИР заявила о гибели семи высокопоставленных военных
КСИР заявила о гибели семи высокопоставленных военных - РИА Новости, 01.03.2026
КСИР заявила о гибели семи высокопоставленных военных
СЕМЬ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ВОЕННЫХ ИРАНА ПОГИБЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УДАРОВ США И ИЗРАИЛЯ - ЗАЯВЛЕНИЕ КСИР РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T23:11:00+03:00
2026-03-01T23:11:00+03:00
2026-03-01T23:11:00+03:00
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран
КСИР заявила о гибели семи высокопоставленных военных
КСИР: 7 высокопоставленных военных Ирана погибли от атак США и Израиля