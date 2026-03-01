Рейтинг@Mail.ru
23:01 01.03.2026
США открыли ящик Пандоры на Ближнем Востоке, заявила экс-глава МИД Австрии
в мире, иран, сша, израиль, карин кнайсль, али хаменеи, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Карин Кнайсль, Али Хаменеи, Владимир Путин, Санкт-Петербургский государственный университет, Военная операция США и Израиля против Ирана
США открыли ящик Пандоры на Ближнем Востоке, заявила экс-глава МИД Австрии

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты совместной с Израилем атакой на Иран открыли ящик Пандоры, спровоцировав масштабные потрясения на Ближнем Востоке, считает экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Они открыли ящик Пандоры. Выпустили зло, которое мы видели - весь Персидский залив находится в центре внимания, является полем битвы. Видим действия в Пакистане, Ираке", - сказала она в эфире "Соловьев LIVE".
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Нас ждут потери". В США рассказали о произошедшей трагедии из-за Ирана
Вчера, 19:49
При этом Кнайсль полагает, что США придется рано или поздно либо отправлять войска в Иран, либо действовать в стране руками третьих сил.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Махмуд Ахмадинежад - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: экс-президент Ирана погиб при атаке США и Израиля
Вчера, 16:31
 
