США подтвердили применение бомбардировщиков B-2 для ударов по Ирану - РИА Новости, 01.03.2026
20:34 01.03.2026 (обновлено: 20:52 01.03.2026)
США подтвердили применение бомбардировщиков B-2 для ударов по Ирану
США подтвердили применение бомбардировщиков B-2 для ударов по Ирану
в мире, сша, иран, b-2 (northrop grumman b2 spirit), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), Военная операция США и Израиля против Ирана
США подтвердили применение бомбардировщиков B-2 для ударов по Ирану

CENTCOM подтвердило применение бомбардировщиков B-2 для ударов по Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Центральное командование США подтвердило применение бомбардировщиков B-2 для ударов по Ирану.
"Прошлой ночью американские бомбардировщики-невидимки B-2, вооружённые 2000-фунтовыми бомбами (около 900 килограммов - ред.), нанесли удар по укрепленным объектам с баллистическими ракетами в Иране", – говорится в заявлении командования в соцсети Х.
В миреСШАИранB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
