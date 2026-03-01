https://ria.ru/20260301/ssha-2077727129.html
США подтвердили применение бомбардировщиков B-2 для ударов по Ирану
США подтвердили применение бомбардировщиков B-2 для ударов по Ирану
Центральное командование США подтвердило применение бомбардировщиков B-2 для ударов по Ирану. РИА Новости, 01.03.2026
сша
иран
Бомбардировщик B-2, примененный для ударов по Ирану
Центральное командование США подтвердило применение бомбардировщиков B-2 для ударов по Ирану.
