"Нас ждут потери". В США рассказали о произошедшей трагедии из-за Ирана

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты столкнутся с напрасными потерями среди своих военных во время операции против Ирана, написал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Вот о чем я предупреждал, и почему эта "война по собственному выбору" — издевательство: американцы погибли (и, несомненно, погибнет еще больше), потому что наши лидеры решили поддержать жажду войны израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Наша безопасность никогда не была под угрозой, а теперь мы здесь, и, бесспорно, нас ждут еще более бессмысленные потери", — написал он.
В воскресенье Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что за время операции против Ирана погибло трое американских военных, пятеро получили серьезные ранения. При этом Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил, что в результате ударов по американским базам на Ближнем Востоке погибли и пострадали по меньшей мере 560 военнослужащих США.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.