Трамп утверждает, что Иран якобы запросил переговоры после операции США

ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что руководство Ирана после операции США якобы хочет переговоров с Вашингтоном, и он намерен вести разговор.
"Они хотят разговаривать, и я согласился говорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Им следовало сделать это раньше", - заявил он в интервью изданию Atlantic.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели людей. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, сообщило ранее государственное телевидение Ирана.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил агрессию США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
