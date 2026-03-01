Рейтинг@Mail.ru
19:22 01.03.2026 (обновлено: 19:31 01.03.2026)
Трамп утверждает, что Иран якобы запросил переговоры после операции США
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп, али хаменеи, израиль, сша
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Израиль, США
Трамп утверждает, что Иран якобы запросил переговоры после операции США

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что руководство Ирана после операции США якобы хочет переговоров с Вашингтоном, и он намерен вести разговор.
"Они хотят разговаривать, и я согласился говорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Им следовало сделать это раньше", - заявил он в интервью изданию Atlantic.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели людей. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, сообщило ранее государственное телевидение Ирана.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил агрессию США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: Иран готов к любым усилиям для предотвращения эскалации в регионе
