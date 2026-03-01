https://ria.ru/20260301/ssha-2077710076.html
Лавров и Ван И осудили удары США по Ирану
Лавров и Ван И осудили удары США по Ирану - РИА Новости, 01.03.2026
Лавров и Ван И осудили удары США по Ирану
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава мид Китая Ван И осудили удары США и Израиля по Ирану, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T18:30:00+03:00
2026-03-01T18:30:00+03:00
2026-03-01T18:40:00+03:00
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
ван и (политик)
сша
израиль
сергей лавров
али хаменеи
иран
сша
израиль
иран
Лавров и Ван И осудили удары США по Ирану
Лавров и Ван И осудили удары США и Израиля по Ирану