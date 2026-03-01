Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Ван И осудили удары США по Ирану
18:30 01.03.2026
Лавров и Ван И осудили удары США по Ирану
Лавров и Ван И осудили удары США по Ирану
Лавров и Ван И осудили удары США по Ирану

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава мид Китая Ван И осудили удары США и Израиля по Ирану, сообщил МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств двух стран осудили массированные военные удары США и Израиля по территории Ирана, осуществляемые несмотря на открытость Тегерана к диалогу", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном по итогам телефонного разговора Лаврова и Ван И.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Пентагон не ответил на вопрос об ударе Ирана по авианосцу
