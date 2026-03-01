https://ria.ru/20260301/ssha-2077706219.html
Журналистка: США использовали четыре B-2 для ударов по Ирану
Журналистка: США использовали четыре B-2 для ударов по Ирану - РИА Новости, 01.03.2026
Журналистка: США использовали четыре B-2 для ударов по Ирану
США задействовали четыре стратегических бомбардировщика B-2 для ударов по Ирану в ходе операции против Исламской Республики, самолеты совершили перелет из... РИА Новости, 01.03.2026
Журналистка: США использовали четыре B-2 для ударов по Ирану
Журналистка Fox News: США использовали 4 бомбардировщика B-2 для ударов по Ирану