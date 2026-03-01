Рейтинг@Mail.ru
Журналистка: США использовали четыре B-2 для ударов по Ирану - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 01.03.2026 (обновлено: 18:11 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/ssha-2077706219.html
Журналистка: США использовали четыре B-2 для ударов по Ирану
Журналистка: США использовали четыре B-2 для ударов по Ирану - РИА Новости, 01.03.2026
Журналистка: США использовали четыре B-2 для ударов по Ирану
США задействовали четыре стратегических бомбардировщика B-2 для ударов по Ирану в ходе операции против Исламской Республики, самолеты совершили перелет из... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T18:10:00+03:00
2026-03-01T18:11:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024969667_0:104:1000:667_1920x0_80_0_0_c8c60b461a5f7b0c6f6b7d67ef6bee9f.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077393698.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024969667_91:0:980:667_1920x0_80_0_0_82a0dc2445f0f8142bb25f02358907ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, b-2 (northrop grumman b2 spirit), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), Военная операция США и Израиля против Ирана
Журналистка: США использовали четыре B-2 для ударов по Ирану

Журналистка Fox News: США использовали 4 бомбардировщика B-2 для ударов по Ирану

© Фото : ПентагонАмериканские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit
Американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : Пентагон
Американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. США задействовали четыре стратегических бомбардировщика B-2 для ударов по Ирану в ходе операции против Исламской Республики, самолеты совершили перелет из Соединенных Штатов и обратно, утверждает журналистка Fox News со ссылкой на американский военный источник.
"Четыре бомбардировщика B-2 совершили перелет туда и обратно из США и сбросили десятки 900-килограммовых бомб на подземные позиции баллистических ракет в Иране",- написала она в соцсети Х.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
NBC: Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке
28 февраля, 12:48
 
В миреСШАИранИзраильB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала