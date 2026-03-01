США сообщили о гибели трех военных в ходе операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Центральное командование Вооруженных сил США утверждает, что за время операции против Ирана погибло лишь трое американских военных.

"Пятеро получили серьезные ранения в ходе операции "Эпическая ярость". Еще несколько человек получили легкие осколочные ранения и сотрясения мозга и в настоящее время возвращаются к службе", — добавили там.

Командование также опровергает заявление о попадании иранских ракет по авианосцу "Авраам Линкольн", они якобы даже не приблизились к кораблю. КСИР Ирана ранее в воскресенье сообщал о его обстреле четырьмя баллистическими ракетами.

Накануне формирование заявило о потерях американской стороной по меньшей мере 200 человек личного состава убитыми и ранеными.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп , в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи . Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана © AP Photo Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов. © AP Photo 1 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур. © REUTERS / Majid Asgaripour 2 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану. © REUTERS / Majid Asgaripour 3 из 9 © AP Photo Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля. © AP Photo 4 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана. © REUTERS / Majid Asgaripour 5 из 9 © Getty Images Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах. © Getty Images 6 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость". © REUTERS / Majid Asgaripour 7 из 9 © Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне. © Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami 8 из 9 © REUTERS / Majid Asgaripour Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля. © REUTERS / Majid Asgaripour 9 из 9

По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке