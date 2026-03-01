Рейтинг@Mail.ru
Чехия усилила охрану объектов, связанных с США - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 01.03.2026 (обновлено: 17:42 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/ssha-2077698977.html
Чехия усилила охрану объектов, связанных с США
Чехия усилила охрану объектов, связанных с США - РИА Новости, 01.03.2026
Чехия усилила охрану объектов, связанных с США
Охрана всех расположенных в Чехии объектов, так или иначе связанных с США и Израилем, была значительно усилена на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщил в... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:35:00+03:00
2026-03-01T17:42:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774051003_0:0:3210:1806_1920x0_80_0_0_5f6eed516e687fad8e5eb6e7f3564d61.jpg
https://ria.ru/20260301/rossija-2077698610.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774051003_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_19438873c3d30d35826b31774bfa07da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, дональд трамп
В мире, США, Иран, Дональд Трамп
Чехия усилила охрану объектов, связанных с США

Чехия усилила охрану связанных с США и Израилем объектов

© РИА Новости / Эдуард Эрбен | Перейти в медиабанкПрохожие на Карловом мосту в Праге
Прохожие на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в медиабанк
Прохожие на Карловом мосту в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРАГА, 1 мар - РИА Новости. Охрана всех расположенных в Чехии объектов, так или иначе связанных с США и Израилем, была значительно усилена на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщил в воскресенье глава чешского МИД Петр Мацинка.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Охрана находящихся в Чехии объектов, так или иначе связанных с Израилем и США, была значительно усилена", - сказал министр, выступая на чешском ТВ.
По его словам, среди прочего была усилена охрана многочисленных еврейских памятников в стране.
Мацинка уточнил, что меры коснулись и расположенного в Праге здания радиостанции "Свобода - Свободная Европа", иранская секция которой ведет вещание на персидском языке.
Прага является одним из крупнейших в мире городов-памятников еврейской истории. В центре чешской столицы находится квартал Йозефов, где в средние века и позднее жили преимущественно еврейские семьи и где находятся старинные синагоги и старое еврейское кладбище, первые захоронения которого относятся к началу XV века. Немного в стороне расположено новое еврейское кладбище, одной из самых посещаемых туристами является могила знаменитого писателя Франца Кафки. Немало еврейских памятников находится и в других городах Чехии.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Россия осуждает практику политических убийств, заявил МИД
Вчера, 17:32
 
В миреСШАИранДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала