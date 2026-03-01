Чехия усилила охрану объектов, связанных с США

ПРАГА, 1 мар - РИА Новости. Охрана всех расположенных в Чехии объектов, так или иначе связанных с США и Израилем, была значительно усилена на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщил в воскресенье глава чешского МИД Петр Мацинка.