Чехия усилила охрану объектов, связанных с США

ПРАГА, 1 мар - РИА Новости. Охрана всех расположенных в Чехии объектов, так или иначе связанных с США и Израилем, была значительно усилена на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщил в воскресенье глава чешского МИД Петр Мацинка.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Охрана находящихся в Чехии объектов, так или иначе связанных с Израилем и США, была значительно усилена", - сказал министр, выступая на чешском ТВ.
По его словам, среди прочего была усилена охрана многочисленных еврейских памятников в стране.
Мацинка уточнил, что меры коснулись и расположенного в Праге здания радиостанции "Свобода - Свободная Европа", иранская секция которой ведет вещание на персидском языке.
Прага является одним из крупнейших в мире городов-памятников еврейской истории. В центре чешской столицы находится квартал Йозефов, где в средние века и позднее жили преимущественно еврейские семьи и где находятся старинные синагоги и старое еврейское кладбище, первые захоронения которого относятся к началу XV века. Немного в стороне расположено новое еврейское кладбище, одной из самых посещаемых туристами является могила знаменитого писателя Франца Кафки. Немало еврейских памятников находится и в других городах Чехии.
