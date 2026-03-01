Рейтинг@Mail.ru
"Кипит гнев". На Западе сделали предупреждение США после убийства Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
17:10 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/ssha-2077693247.html
"Кипит гнев". На Западе сделали предупреждение США после убийства Хаменеи
"Кипит гнев". На Западе сделали предупреждение США после убийства Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
"Кипит гнев". На Западе сделали предупреждение США после убийства Хаменеи
Соединенные Штаты столкнутся с гневом шиитов в разных странах после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил профессор Университета Юго-Восточной... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:10:00+03:00
2026-03-01T17:10:00+03:00
в мире
сша
иран
карачи
гленн дизен
али хаменеи
geo
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025544280_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_a1bac0b4543bb21bd05390c63afaccb4.jpg
сша
иран
карачи
в мире, сша, иран, карачи, гленн дизен, али хаменеи, geo
В мире, США, Иран, Карачи, Гленн Дизен, Али Хаменеи, Geo
"Кипит гнев". На Западе сделали предупреждение США после убийства Хаменеи

Дизен: США столкнутся с гневом шиитов из-за убийства Хаменеи

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты столкнутся с гневом шиитов в разных странах после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен.
"В Пакистане кипит гнев: протестующие штурмуют и поджигают консульство США в Карачи. <…> Убийство Хаменеи будет иметь последствия для Америки", — предупредил он соцсети X.

На Западе рассказали о тяжелом состоянии Зеленского после ударов по Ирану
Вчера, 14:58
Телеканал Geo в воскресенье сообщил, что не менее девяти человек погибли и 18 получили ранения в столкновениях возле консульства США в пакистанском Карачи.
Издание издание Dawn в воскресенье сообщило, что сотни протестующих собрались у консульства США в пакистанском Лахоре и попытались проникнуть на территорию консульства.

Корреспондент РИА Новости также передавал о стрельбе в районе американского посольства в Исламабаде. Очевидцы рассказывали, что среди демонстрантов в результате столкновений есть погибшие и раненые.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Глумление Украины над убийством Хаменеи разозлило Запад
Вчера, 14:43
 
Заголовок открываемого материала