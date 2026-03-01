"Кипит гнев". На Западе сделали предупреждение США после убийства Хаменеи

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты столкнутся с гневом шиитов в разных странах после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен.
"В Пакистане кипит гнев: протестующие штурмуют и поджигают консульство США в Карачи. <…> Убийство Хаменеи будет иметь последствия для Америки", — предупредил он соцсети X.
Издание издание Dawn в воскресенье сообщило, что сотни протестующих собрались у консульства США в пакистанском Лахоре и попытались проникнуть на территорию консульства.
Корреспондент РИА Новости также передавал о стрельбе в районе американского посольства в Исламабаде. Очевидцы рассказывали, что среди демонстрантов в результате столкновений есть погибшие и раненые.
