СМИ: Израиль и США нанесли удары по больнице армии Ирана и зданию КСИР
СМИ: Израиль и США нанесли удары по больнице армии Ирана и зданию КСИР - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: Израиль и США нанесли удары по больнице армии Ирана и зданию КСИР
Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по больнице иранской армии, зданию Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в Тегеране
СМИ: Израиль и США нанесли удары по больнице армии Ирана и зданию КСИР
ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по больнице иранской армии, зданию Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в Тегеране, передает иранское агентство Fars.

"В ходе сегодняшних ударов США и Израиля по Тегерану были атакованы больница армии и здание КСИР", - говорится в сообщении.
Кроме этого, добавляет Fars, удары были нанесены по некоторым отделениям народной милиции "Басидж" в Тегеране, при этом атаки проводились с помощью американских и израильских самолетов.
"Многие жилые дома вокруг этих объектов получили повреждения. Несколько полицейских участков и здание штаб-квартиры КСИР "Саралла" также были среди целей этих ударов", - отмечает агентство.
Согласно Fars, на данный момент точное число раненых и погибших неизвестно, об этом будет сообщено позднее.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе
Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между
Вашингтоном
и Тегераном на этой неделе в
Женеве
при посредничестве
Омана
.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В
Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.