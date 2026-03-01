Рейтинг@Mail.ru
Лавров высказался об укреплении взаимодействия с КНР - РИА Новости, 01.03.2026
14:10 01.03.2026
Лавров высказался об укреплении взаимодействия с КНР
китай, сергей лавров, оон, шос, россия, сша, в мире
Китай, Сергей Лавров, ООН, ШОС, Россия, США, В мире
Лавров высказался об укреплении взаимодействия с КНР

Лавров высказался об укреплении взаимодействия с КНР после атаки США на Иран

ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Россия готова укреплять взаимодействие с Китаем после ударов США по Ирану, призывая к прекращению боевых действий, приводит МИД КНР заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

“Россия занимает единую позицию с Китаем, готова укреплять координацию и взаимодействие с китайской стороной, посылая четкий сигнал через такие платформы, как ООН и ШОС, призывая к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к процессу дипломатических переговоров”, - приводятся на сайте министерства слова Лаврова.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
МИД КНР обеспокоен распространением конфликта по всему Персидскому заливу
КитайСергей ЛавровООНШОСРоссияСШАВ мире
 
 
