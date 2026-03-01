https://ria.ru/20260301/ssha-2077650669.html
СМИ сообщили о раненных при стрельбе в Техасе
СМИ сообщили о раненных при стрельбе в Техасе - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ сообщили о раненных при стрельбе в Техасе
По меньшей мере 20 человек пострадали при стрельбе в городе Остин в американском штате Техас, возможны погибшие, подозреваемого ранили, сообщает местное издание РИА Новости, 01.03.2026
РИА Новости
РИА Новости
