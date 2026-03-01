Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о раненных при стрельбе в Техасе
13:39 01.03.2026 (обновлено: 13:45 01.03.2026)
СМИ сообщили о раненных при стрельбе в Техасе
По меньшей мере 20 человек пострадали при стрельбе в городе Остин в американском штате Техас, возможны погибшие, подозреваемого ранили, сообщает местное издание РИА Новости, 01.03.2026
СМИ сообщили о раненных при стрельбе в Техасе

Полиция в штате Техас, США
Полиция в штате Техас, США. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек пострадали при стрельбе в городе Остин в американском штате Техас, возможны погибшие, подозреваемого ранили, сообщает местное издание American-Statesman со ссылкой на чиновников.
"По меньшей мере 20 человек получили огнестрельные ранения, возможны погибшие в результате массовой стрельбы рано утром (по местному времени) в воскресенье в центральной части Остина... Полиция Остина подтвердила, что подозреваемого ранил полицейский, а место происшествия больше не представляет непосредственной угрозы для общественности", - говорится в сообщении издания.
Роберт Дорган - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Подозреваемый в стрельбе на хоккейном матче в США поддерживал нацизм
18 февраля, 01:22
 
ТехасВ миреОстин
 
 
