https://ria.ru/20260301/ssha-2077650277.html
МИД КНДР раскритиковал агрессию США и Израиля против Ирана
МИД КНДР раскритиковал агрессию США и Израиля против Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
МИД КНДР раскритиковал агрессию США и Израиля против Ирана
Министерство иностранных дел КНДР заявило, что операцию США и Израиля против Ирана ничем нельзя оправдать. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T13:36:00+03:00
2026-03-01T13:36:00+03:00
2026-03-01T13:53:00+03:00
в мире
сша
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396310_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_fee0e43dfc630bac8e8d96c206dbafce.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077648526.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396310_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_c00ac1688fe82949f4488478f407126b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, военная операция сша и израиля против ирана, израиль, иран
В мире, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, Иран
МИД КНДР раскритиковал агрессию США и Израиля против Ирана
МИД КНДР: акт агрессии США и Израиля против Ирана не имеет никаких оправданий
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел КНДР заявило, что операцию США и Израиля против Ирана ничем нельзя оправдать.
"Агрессивные военные действия США и Израиля, которые ничем нельзя оправдать, ни при каких обстоятельствах не могут быть терпимы", - говорится в заявлении министерства иностранных дел КНДР, распространенным Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.