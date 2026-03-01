МИД КНДР раскритиковал агрессию США и Израиля против Ирана

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел КНДР заявило, что операцию США и Израиля против Ирана ничем нельзя оправдать.





Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >> "Агрессивные военные действия США и Израиля, которые ничем нельзя оправдать, ни при каких обстоятельствах не могут быть терпимы", - говорится в заявлении министерства иностранных дел КНДР, распространенным Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.