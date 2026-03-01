Рейтинг@Mail.ru
МИД КНДР раскритиковал агрессию США и Израиля против Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 01.03.2026 (обновлено: 13:53 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/ssha-2077650277.html
МИД КНДР раскритиковал агрессию США и Израиля против Ирана
МИД КНДР раскритиковал агрессию США и Израиля против Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
МИД КНДР раскритиковал агрессию США и Израиля против Ирана
Министерство иностранных дел КНДР заявило, что операцию США и Израиля против Ирана ничем нельзя оправдать. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T13:36:00+03:00
2026-03-01T13:53:00+03:00
в мире
сша
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396310_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_fee0e43dfc630bac8e8d96c206dbafce.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077648526.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396310_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_c00ac1688fe82949f4488478f407126b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, военная операция сша и израиля против ирана, израиль, иран
В мире, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль, Иран
МИД КНДР раскритиковал агрессию США и Израиля против Ирана

МИД КНДР: акт агрессии США и Израиля против Ирана не имеет никаких оправданий

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг КНДР на автомобиле
Флаг КНДР на автомобиле - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаг КНДР на автомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел КНДР заявило, что операцию США и Израиля против Ирана ничем нельзя оправдать.
"Агрессивные военные действия США и Израиля, которые ничем нельзя оправдать, ни при каких обстоятельствах не могут быть терпимы", - говорится в заявлении министерства иностранных дел КНДР, распространенным Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Хаменеи будут помнить в России как выдающегося деятеля, заявил Путин
Вчера, 13:27
 
В миреСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраильИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала