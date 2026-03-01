https://ria.ru/20260301/ssha-2077628912.html
СМИ сообщили о гибели главы разведорганизации полиции Ирана
СМИ сообщили о гибели главы разведорганизации полиции Ирана - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ сообщили о гибели главы разведорганизации полиции Ирана
Руководитель разведывательной организации сил правопорядка Ирана Голамреза Резаян погиб в результате ударов США и Израиля, сообщило иранское агентство Nour... РИА Новости, 01.03.2026
СМИ сообщили о гибели главы разведорганизации полиции Ирана
Nour News: глава разведки Ирана Резаян погиб в результате ударов США и Израиля