СМИ сообщили о гибели главы разведорганизации полиции Ирана
11:57 01.03.2026
СМИ сообщили о гибели главы разведорганизации полиции Ирана
СМИ сообщили о гибели главы разведорганизации полиции Ирана
Руководитель разведывательной организации сил правопорядка Ирана Голамреза Резаян погиб в результате ударов США и Израиля, сообщило иранское агентство Nour... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T11:57:00+03:00
2026-03-01T11:57:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
али шамхани
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, али шамхани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Али Шамхани, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ сообщили о гибели главы разведорганизации полиции Ирана

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Руководитель разведывательной организации сил правопорядка Ирана Голамреза Резаян погиб в результате ударов США и Израиля, сообщило иранское агентство Nour News.
«
"В результате вчерашних атак врага руководитель организации разведки сил правопорядка погиб смертью мученика", - сообщило агентство.
Ранее Иран подтвердил гибель высшего военного командования Ирана в ходе ударов США и Израиля, в том числе верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который является главнокомандующим вооруженных сил Ирана.
Также погибли начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани.
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиАли ШамханиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
