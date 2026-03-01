СМИ: США и Израиль договорились об ударе по Ирану за неделю до переговоров

"За неделю до встречи в Женеве США и Израиль договорились о возможном временном промежутке для начала атаки - эта суббота, когда (верховный лидер Ирана Али - ред.) Хаменеи проводил плановое собрание своих высокопоставленных помощников в своем правительственном комплексе", - говорится в материале портала.