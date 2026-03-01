Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США и Израиль договорились об ударе по Ирану за неделю до переговоров - РИА Новости, 01.03.2026
11:04 01.03.2026
СМИ: США и Израиль договорились об ударе по Ирану за неделю до переговоров
в мире
сша
иран
женева (город)
али хаменеи
джаред кушнер
стив уиткофф
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
женева (город)
в мире, сша, иран, женева (город), али хаменеи, джаред кушнер, стив уиткофф, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Женева (город), Али Хаменеи, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANAРазбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANA
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. США и Израиль договорились о примерном времени удара по Ирану еще за неделю до ирано-американских переговоров в Женеве, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
Третий раунд консультаций Ирана и США по иранском ядерному досье завершился в четверг вечером в Женеве. В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"За неделю до встречи в Женеве США и Израиль договорились о возможном временном промежутке для начала атаки - эта суббота, когда (верховный лидер Ирана Али - ред.) Хаменеи проводил плановое собрание своих высокопоставленных помощников в своем правительственном комплексе", - говорится в материале портала.
Кроме того, по данным Axios, зять американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник США Стив Уиткофф считали, что встреча с иранцами в Женеве не приведет к заключению сделки, но все равно решили на нее поехать. Как отмечает портал, это было сделано для того, чтобы иранцы и дальше считали, что дипломатические переговоры продолжаются.
По данным Axios, в ходе встречи Кушнер и Уиткофф позвонили вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и сказали, что разногласий между странами по-прежнему много.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Совбез Ирана выступил с жестким заявлением после гибели верховного лидера
В миреСШАИранЖенева (город)Али ХаменеиДжаред КушнерСтив УиткоффВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
