Пентагон не ответил на вопрос, планируют ли США наземную операцию в Иране
Пентагон не ответил на вопрос, планируют ли США наземную операцию в Иране
Министерство войны США на запрос РИА Новости не раскрыло, является ли наземная операция в Иране частью дальнейших планов Штатов. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
