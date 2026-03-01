Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в США после ударов по Ирану
04:53 01.03.2026 (обновлено: 14:54 01.03.2026)
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в США после ударов по Ирану
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в США после ударов по Ирану
Атака Вашингтона и Тель-Авива на Иран приведет к провалу политической системы США, пишет издание L’antidiplomatico. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T04:53:00+03:00
2026-03-01T14:54:00+03:00
в мире
иран
тель-авив
вашингтон (штат)
военная операция сша и израиля против ирана
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в США после ударов по Ирану

L’antidiplomatico: атака на Иран приведет к провалу политической системы США

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Атака Вашингтона и Тель-Авива на Иран приведет к провалу политической системы США, пишет издание L’antidiplomatico.
"Такая политическая программа является самой изношенной из существующих. Это, по сути, проигрышная стратегия, которая разрушала Соединенные Штаты в течение последних 25 лет и которая сегодня, вероятно, приведет к последнему и самому серьезному провалу американской политической системы. По всей стране уже нарастает волна недовольства, где впервые в истории поддержка палестинского населения превышает поддержку израильского населения", — говорится в материале.
Как пишет автор, на фоне внутренних проблем война для Вашингтона стала единственным средством выживания в мире, в котором Штаты стремительно утрачивают влияние, а другие страны формируют независимые альянсы.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
