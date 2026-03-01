Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США не выявили угроз внутренней безопасности на фоне ударов по Ирану
01.03.2026
СМИ: США не выявили угроз внутренней безопасности на фоне ударов по Ирану
Федеральные власти США не выявили достоверных внутренних угроз Соединенным Штатам после ударов по Ирану, передает телеканал CBS со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: США не выявили угроз внутренней безопасности на фоне ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Федеральные власти США не выявили достоверных внутренних угроз Соединенным Штатам после ударов по Ирану, передает телеканал CBS со ссылкой на источники.
По информации телеканала, ФБР и министерство внутренней безопасности организовали телеконференцию с правоохранительными органами штатов и местного уровня, в ходе которой федеральные чиновники отметили, что на данный момент достоверных внутренних угроз после ударов по Ирану не выявлено.
В ходе мероприятия было акцентировано внимание на уязвимостями перед кибератаками, затрагивающими критическую инфраструктуру, в частности системы электроснабжения и водоснабжения.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
