США отвергли слова Ирана о не соответствии операции международному праву

ООН, 1 мар - РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты отвергают утверждения Ирана о том, что их военная операция не соответствует международному праву.
"Соединённые Штаты решительно отвергают это нелепое и, откровенно говоря, фарсовое утверждение о том, что действия США противоречат международному праву", - сказал Уолтц в ходе заседания Совбеза ООН.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
