Командование ВС США заявило, что силы на Ближнем Востоке боеспособны - РИА Новости, 01.03.2026
01:31 01.03.2026
Командование ВС США заявило, что силы на Ближнем Востоке боеспособны
Командование ВС США заявило, что силы на Ближнем Востоке боеспособны
в мире
сша
иран
ближний восток
вооруженные силы сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, ближний восток, вооруженные силы сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Вооруженные силы США, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные
Американские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Ни один корабль ВМС США на Ближнем Востоке не был поражён в результате ответных ударов со стороны Ирана, группировка полностью сохраняет боеспособность, заявило в воскресенье Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"(Иран) утверждает, что корабль ВМС США был поражён ракетами. Это ложь. Ни один корабль ВМС США не был поражён. Армада полностью боеспособна", — говорится в обнародованном сообщении командования.
В миреСШАИранБлижний ВостокВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
