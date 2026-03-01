https://ria.ru/20260301/ssha-2077563410.html
Командование ВС США заявило, что силы на Ближнем Востоке боеспособны
Ни один корабль ВМС США на Ближнем Востоке не был поражён в результате ответных ударов со стороны Ирана, группировка полностью сохраняет боеспособность, заявило РИА Новости, 01.03.2026
CENTCOM: США на Ближнем Востоке полностью боеспособны, ущерба кораблям нет